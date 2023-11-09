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Сегодня, 19:05

Газзаев оценил работу Федотова в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

«ЦСКА неизменно боролся за победу в чемпионате как минимум последние 20 лет. Если говорить о текущем сезоне, хотелось бы для начала отметить главного тренера команды Владимира Федотова. Он отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы. Конечно, победа над «Факелом» позволит ЦСКА включиться в борьбу за чемпионство. А если еще в зимнюю паузу последует усиление состава, то будут все возможности для борьбы за трофей до самого конца», — сказал Газзаев RT.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 14 туров.
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1228732-gazzaev-fakel-cska-chempionstvo
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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