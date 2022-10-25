Газзаев: «У Пиняева большие возможности, это очень талантливый футболист»

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Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» интересовались полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.
«Локомотив» сейчас не топ-клуб, мне кажется, там сложно будет. А вот что касается «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, я думаю, что да, эти клубы могут претендовать на Пиняева. Я считаю, что у него очень большие возможности. Просто правильно надо развивать эти возможности. Это очень талантливый футболист. То, что у него впереди большое будущее, я не сомневаюсь. Но, опять же, при большой работе — любому таланту нужно трудолюбие", — цитирует «КП Спорт» Газзаева.
В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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