Газзаев: «У Пиняева большие возможности, это очень талантливый футболист»

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» интересовались полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

«Локомотив» сейчас не топ-клуб, мне кажется, там сложно будет. А вот что касается «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, я думаю, что да, эти клубы могут претендовать на Пиняева. Я считаю, что у него очень большие возможности. Просто правильно надо развивать эти возможности. Это очень талантливый футболист. То, что у него впереди большое будущее, я не сомневаюсь. Но, опять же, при большой работе — любому таланту нужно трудолюбие", — цитирует «КП Спорт» Газзаева.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.