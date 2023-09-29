Спортивный директор «Ахмата»: «Кроме Конате, никто из наших легионеров не изъявил желания получить паспорт РФ»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, что кроме нападающего Мохамеда Конате, никто из иностранных игроков команды не выразил желания оформить российское гражданство.

«На сегодняшний день из легионеров «Ахмата» только Мохамед Конате получил российский паспорт, но другие иностранцы такого желания не изъявили, к нам никто с данной просьбой не подходил. Если наши легионеры захотят получить паспорт РФ, то с каждым будем работать в индивидуальном порядке», — цитирует Газзаева Sport24.

Конате заявил о получении российского паспорта в августе этого года. Футболист родился в Кот-д'Ивуаре, в России он выступает с 2016 года. Форвард играл за «Урал», «Тамбов», «Химки», а в 2021 году стал игроком «Ахмата».

В текущем сезоне 25-летний Конате провел 9 игр в РПЛ и отметился 3 голами.