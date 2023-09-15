Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:44

Гендиректор «Балтики» прокомментировал трансфер Бистровича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал переход полузащитника Кристияна Бистровича, который пополнил состав калининградцев вчера, под самый занавес российского трансферного окна.

«Мы уже несколько месяцев рассматривали возможность приглашения Кристияна, но по разным причинам переход удалось оформить только в конце регистрационного периода. Зная класс Бистровича, понимая, что он достаточно быстро может быть интегрирован в систему игры команды, Сергей Николаевич Игнашевич был крайне заинтересован в его переходе. Мы очень рассчитываем на Кристияна, уверены, что он сможет многое дать команде в текущем сезоне. Отдельно стоит отметить, что игрок сам был заинтересован в переходе и выступлении за «Балтику», ради которого даже согласился на понижение зарплаты», — приводит слова Волженкина «Спорт День за Днем».

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года, хавбек забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 96 матчах за красно-синих.

Во второй половине сезона-2022/23 футболист был в аренде в «Фортуне», он забил 1 гол в 13 играх за нидерландскую команду.

После семи туров «Балтика» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Краснодар» (17 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-baltiki-prokommentiroval-transfer-bistrovicha
Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
0
Читайте также
«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву
«Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозес: «Когда команда проигрывает, сразу начинаются разные разговоры. Все мы хотим снова побеждать»

«Динамо» — «Пари НН»: Чавес и Тюкавин в стартовом составе, Бителло — в запасе