Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

Гендиректор «Спартака» Малышев — о развитии инфраструктуры: «Есть опасения, что стадион не выдержит крышу»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.

«Меня на форуме спросили, есть ли то, в чем мы отстаем от ведущих стадионов, и сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность. Есть опасения, что стадион не выдержит крышу», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Стадион «Спартака» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.

Ранее Малышев сообщил о рассмотрении возможности сооружения легкой крыши на арене.

Источник: Б Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
9
Обсудить
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чернов рассказал об ужине футболистов «Спартака» с руководством клуба

Гришин — о победе «Краснодара» над ЦСКА: «Сыграло тренерское решение Ивича»