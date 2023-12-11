Гендиректор «Спартака» Малышев — о развитии инфраструктуры: «Есть опасения, что стадион не выдержит крышу»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.

«Меня на форуме спросили, есть ли то, в чем мы отстаем от ведущих стадионов, и сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность. Есть опасения, что стадион не выдержит крышу», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Стадион «Спартака» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.

Ранее Малышев сообщил о рассмотрении возможности сооружения легкой крыши на арене.