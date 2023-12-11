Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:58

Гендиректор Малышев: «На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор «Спартака»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном увольнении спортивного директора красно-белых Пол Эшуорта.

«Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. С того момента, как я пришел в клуб, постоянно общаюсь с разными специалистами — консультируюсь, обсуждаем варианты развития. Как с иностранными, так и российскими специалистами. Пока не приняты решения не буду объявлять об измененениях в конфигурации работы спортивного департамента. На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор клуба», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Англичанин Пол Эшуорт занимает должность спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером Хавьером Рибалтой сообщил журналист Иван Карпов.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков). От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Пол Эшуорт
0
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Титов: «Анчелотти не пойдет, но «Спартаку» нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»
Рейтинг игроков РПЛ: кто стал лучшим к зимней паузе?
Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в этом году
«Спартак» отправится на зимние сборы 22 января
В «Пари НН» ответили, как прожить почти три месяца без российского футбола
Артур почти в «Зените». Трансфер за 18 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тренер ЦСКА Искаков прокомментировал уход Медины в «Спартак»