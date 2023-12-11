Гендиректор Малышев: «На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном увольнении спортивного директора красно-белых Пол Эшуорта.

«Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. С того момента, как я пришел в клуб, постоянно общаюсь с разными специалистами — консультируюсь, обсуждаем варианты развития. Как с иностранными, так и российскими специалистами. Пока не приняты решения не буду объявлять об измененениях в конфигурации работы спортивного департамента. На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор клуба», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Англичанин Пол Эшуорт занимает должность спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером Хавьером Рибалтой сообщил журналист Иван Карпов.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков). От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.