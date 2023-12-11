Титов: «Анчелотти не пойдет, но «Спартаку» нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов скептически высказался о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Скажу так: если «Спартак» — полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал», — приводит «Чемпионат» слова Титова.

По мнению ветерана красно-белых, «Спартаку» для стабильность и побед нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришел.

«Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие. Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде дает результат. Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдет, но это гарантия качества. Естественно, что таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат», — сказал Титов.

Абаскал возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 красно-белые впервые за два года завоевали медали чемпионата России, став третьими.

После первой части сезона-2023/24 «Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.