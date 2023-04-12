Генеральный директор «Бешикташа» заявил, что клуб больше не заинтересован в Баринове

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи заявил, что клуб больше не будет пытаться заполучить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет», — приводит Sport24 слова гендиректора.

В зимнее трансферное окно Баринов мог перейти в «Бешикташ», однако трансфер сорвался из-за того, что стороны не смогли договориться по финансам.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.