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Сегодня, 16:38

Генеральный директор «Бешикташа» заявил, что клуб больше не заинтересован в Баринове

Алина Савинова
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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи заявил, что клуб больше не будет пытаться заполучить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет», — приводит Sport24 слова гендиректора.

В зимнее трансферное окно Баринов мог перейти в «Бешикташ», однако трансфер сорвался из-за того, что стороны не смогли договориться по финансам.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-12-generalnyy-direktor-beshiktasha-my-bolshe-ne-zainteresovany-v-barinove
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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