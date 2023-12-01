Пивоваров: «Конечно, РПЛ заимствует что-то у медиалиги»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о заимствовании технологий привлечения болельщиков у медиалиги.

«Конечно, РПЛ заимствует что-то у медиалиги. Наш футбол все больше двигается в сторону транспарентности и открытости. Медиалига, наоборот, двигается в сторону спортивности. Это понятный тренд. Мы в нем работаем. Все развивается и меняется», — сказал Пивоваров «СЭ» на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Перед матчем 1/4 финала FONBET Кубка России «Динамо» и «Зенит» (1:0) обменялись оскорбительными репликами в соцсетях.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».