Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Пивоваров: «Конечно, РПЛ заимствует что-то у медиалиги»

Пивоваров рассказал о заимствовании технологий привлечения болельщиков у медиалиги
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о заимствовании технологий привлечения болельщиков у медиалиги.

«Конечно, РПЛ заимствует что-то у медиалиги. Наш футбол все больше двигается в сторону транспарентности и открытости. Медиалига, наоборот, двигается в сторону спортивности. Это понятный тренд. Мы в нем работаем. Все развивается и меняется», — сказал Пивоваров «СЭ» на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Перед матчем 1/4 финала FONBET Кубка России «Динамо» и «Зенит» (1:0) обменялись оскорбительными репликами в соцсетях.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

ФК Динамо (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Семшов: «Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА»

Романцев — о чемпионской гонке: «Как спартаковский болельщик не желаю победы «Зениту»