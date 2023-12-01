Романцев — о чемпионской гонке: «Как спартаковский болельщик не желаю победы «Зениту»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что надеется на интригу в борьбе за золото в чемпионате России-2023/24.

— Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

— Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе. К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство. А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

После 16 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками, «Краснодар», идущий вторым, отстает на 1 очко.