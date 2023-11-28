Генеральный директор «Факела» сообщил, что до конца весны пройдут процедуры по лицензированию арены клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о сроках проведения процедуры по лицензированию арены клуба.

«Десятитысячный стадион станет домашней ареной «Факела» на определенный срок, во время которого будет проводиться реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. В данном направлении ведется активная работа. Насколько мне известно, уже в стадии проработки вопрос формирования окончательного проектного решения по стадиону. После завершения проекта, согласно стратегии клуба, планируем, что десятитысячник будет забит соревнованиями, начиная с молодежной команды и ЮФЛ, женскими командами всех возрастов», — заявил Асхабадзе RT.

Асхабадзе также рассказал, что после сдачи в эксплуатацию Центрального стадиона профсоюзов десятитысячник станет резервным для «Факела».

«В одном городе у клуба будут две современные и сертифицированные арены, что позволяет нам не искать место проведения матча в другом регионе страны. Также там будут проводиться матчи ветеранов, разные активности среди болельщиков, но это стратегия трех-четырех лет, а сейчас мы и власти Воронежа полностью сконцентрированы на том, чтобы закончить строительство и уже весной ввести арену в эксплуатацию. Это значит провести все процедуры по лицензированию и тестовый матч, чтобы в следующий сезон войти с новой ареной, которая будет соответствовать всем современным тенденциям», — добавил Асхабадзе.

Ранее стало известно, что арена должна быть сдана к 1 июня 2024 года.