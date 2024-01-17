Гендиректор «Пари НН»: «Васильев мог участвовать в сделке по Севикяну в обход клуба»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что в сделке по переходу полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош» участвовал вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Ранее об этом сообщал matchtv.ru.

«Мы ничего не знаем об этом. Если Вадим Васильев и участвовал сделке, то точно в обход клуба. Нам об этом ничего неизвестно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.