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РПЛ

Сегодня, 16:55

Малышев: «Качеством игры мы довольны, а местом «Спартака» в турнирной таблице — пока нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Всех с победой! Результатом и качеством игры мы довольны. А местом в турнирной таблице — пока нет. Будем работать дальше. Сейчас задача отдохнуть и набраться новых сил», — сказал Малышев «СЭ».

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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