Сегодня, 16:55
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).
«Всех с победой! Результатом и качеством игры мы довольны. А местом в турнирной таблице — пока нет. Будем работать дальше. Сейчас задача отдохнуть и набраться новых сил», — сказал Малышев «СЭ».
После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.