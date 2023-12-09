Малышев: «Качеством игры мы довольны, а местом «Спартака» в турнирной таблице — пока нет»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Всех с победой! Результатом и качеством игры мы довольны. А местом в турнирной таблице — пока нет. Будем работать дальше. Сейчас задача отдохнуть и набраться новых сил», — сказал Малышев «СЭ».

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.