Газизов не планирует возвращать Урунова в «Уфу»: «Ему нужно взяться за голову и решить свои проблемы»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.
«У него своя карьера, он идет дальше. Возвращение в «Уфу»? Думаю, вряд ли. Он сам себе карьеру делает, таких футболистов было много. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто еще ему поможет? Только он сам», — сказал Газизов «СЭ».
Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.
Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.
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