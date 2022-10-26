Газизов не планирует возвращать Урунова в «Уфу»: «Ему нужно взяться за голову и решить свои проблемы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.

«У него своя карьера, он идет дальше. Возвращение в «Уфу»? Думаю, вряд ли. Он сам себе карьеру делает, таких футболистов было много. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто еще ему поможет? Только он сам», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.