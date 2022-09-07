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7 сентября, 09:24

В «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли

Микеле Антонов
Миха Мевля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе защитника Михи Мевли в «Спартак».

«Действительно ли вариант со «Спартаком» для Мевли возможен? Мы ведем переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со «Спартаком», — сказал Чавушоглу «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что экс-игрок «Зенита» Миха Мевля в скором времени пройдет медосмотр для перехода в «Спартак».

32-летний словенец играл в России за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В прошедшем сезоне Мевля принял участие в 16 матчах за «Аланьяспор» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.

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