Митрофанов — о футбольной столице России: «Если мы говорим о команде, которая выигрывает чемпионат в последние годы, то вы знаете ответ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Ответить на вопрос можно исходя из того, что мы вкладываем в этот термин. Если мы говорим о команде, которая выигрывает чемпионат в последние годы, то вы знаете ответ. Но есть, например, футзал, детско-юношеский футбол. В России много центров, в которых развивается спорт. Есть центры, которые являются абсолютными лидерами по развитию массового и любительского футбола. Если говорить о действующих победителях чемпионата России по женскому и мужскому футболу, то столица в Санкт-Петербурге. Если говорить о развитии детско-юношеского и молодежного футбола, то это Москва, потому что «Локомотив» выиграл молодежное первенство. В Москве много клубов. Их намного больше, чем в любом другом городе», — сказал Митрофанов «СЭ».