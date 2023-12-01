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Сегодня, 14:15

Митрофанов — о футбольной столице России: «Если мы говорим о команде, которая выигрывает чемпионат в последние годы, то вы знаете ответ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото ФК «Зенит»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Ответить на вопрос можно исходя из того, что мы вкладываем в этот термин. Если мы говорим о команде, которая выигрывает чемпионат в последние годы, то вы знаете ответ. Но есть, например, футзал, детско-юношеский футбол. В России много центров, в которых развивается спорт. Есть центры, которые являются абсолютными лидерами по развитию массового и любительского футбола. Если говорить о действующих победителях чемпионата России по женскому и мужскому футболу, то столица в Санкт-Петербурге. Если говорить о развитии детско-юношеского и молодежного футбола, то это Москва, потому что «Локомотив» выиграл молодежное первенство. В Москве много клубов. Их намного больше, чем в любом другом городе», — сказал Митрофанов «СЭ».

Максим Митрофанов. «Позиции УЕФА по Израилю и России? Отношение должно быть одинаковым». Интервью генсека РФС

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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