Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Митрофанов о чемпионской гонке РПЛ: «Нервы у команд оголены. Обидно теряют очки абсолютно все»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

«Тяжелый чемпионат. Думаю, что нервы у команд оголены. Обидно теряют очки абсолютно все, и это показывает уровень напряжения , который есть сейчас», — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»

После 27 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Митрофанов
0
Читайте также
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
В 2024 году традиционные выходные на майские праздники были разделены на две части по четыре дня
Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
В Риге мужчина убрал венок с триколором России с монумента солдатам ВОВ
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Митрофанов: «Расширение РПЛ? Перед РФС этот вопрос никем не ставился»

«Зенит» — ЦСКА: дата матча и во сколько трансляция игры РПЛ