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Сегодня, 00:26

Орлов: «Если «Зенит» найдет забивного форварда, с ними будет трудно бороться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, какое усиление необходимо «Зениту» для еще большего доминирования в России.

«Аленичев был близок к истине, когда сказал, что пока из «Зенита» не уедут бразильцы, остальные клубы на чемпионство могут не рассчитывать. Старая футбольная истина: скажите кто у вас хавбеки, мы скажем, что у вас за команда. Бразильцы «Зенита» держат центр поля. Если «Зенит» найдет забивного форварда, с ними будет трудно бороться», — приводит слова Орлова Sport24.

Также комментатор ответил на вопрос, может ли кто-то из легионеров «Зенита» уехать в европейский клуб.

«Конечно, могут. В этом нет сомнения. У бразильцев сейчас есть стимул, каждый из них мечтает играть за свою сборную. Это мотив им для того, чтобы совершенствоваться. Если за них дадут большие деньги, разве «Зенит» их не продаст?» — сказал Орлов.

«Зенит» после 17 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Источник: Sport24
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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