Орлов: «Кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что успеха в современном футболе добиваются тренеры, которые умеют выстраивать крепкую оборону.

«Удивляет, когда тренеры приходят в команды и говорят: мы будем играть в такой-то футбол. Тот же Гогниев. Он сказал: «Химки» будут играть в атакующий, зрелищный футбол. Ну, так может сказать только дилетант! Обратите внимание, все команды, которые лидируют в чемпионатах, держат свои ворота на замке.

«Барселона» пропустила в чемпионате Испании 6 мячей. «Зенит» в 17 турах РПЛ — 7. Понимаете? Нужно первым делом обеспечить сохранность своих ворот, а потому уже строить комбинационный, атакующий футбол, если ты хочешь. Тот, кто меньше пропускает, тот и выигрывает чемпионат — это закон футбола. Поэтому кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Вторая часть сезона РПЛ-2022/23 начнется 3 марта. Чемпионат России завершится 3 июня.