Орлов: «Кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума»

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Комментатор Геннадий Орлов считает, что успеха в современном футболе добиваются тренеры, которые умеют выстраивать крепкую оборону.
«Удивляет, когда тренеры приходят в команды и говорят: мы будем играть в такой-то футбол. Тот же Гогниев. Он сказал: «Химки» будут играть в атакующий, зрелищный футбол. Ну, так может сказать только дилетант! Обратите внимание, все команды, которые лидируют в чемпионатах, держат свои ворота на замке.
«Барселона» пропустила в чемпионате Испании 6 мячей. «Зенит» в 17 турах РПЛ — 7. Понимаете? Нужно первым делом обеспечить сохранность своих ворот, а потому уже строить комбинационный, атакующий футбол, если ты хочешь. Тот, кто меньше пропускает, тот и выигрывает чемпионат — это закон футбола. Поэтому кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
Вторая часть сезона РПЛ-2022/23 начнется 3 марта. Чемпионат России завершится 3 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования