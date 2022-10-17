Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

Геркус объяснил болельщикам «Торпедо», почему тепло приветствовал представителей «Локомотива»

Виктория Кравченко

Президент «Торпедо» Илья Геркус в своем Telegram?канале объяснил болельщикам команды, почему приветствовал игроков «Локомотива» (0:1) на прошедшем матче 13?го тура РПЛ.

Он отметил, что понимает смущение и негодование фанатов и подчеркнул, что не пытался никого обидеть.

«В той ситуации стоял, ждал нашу команду, чтобы поздороваться, а тем временем вышел соперник. В его составе было несколько моих бывших коллег. Ребят, с которыми мы вместе работали, я не видел несколько лет и не мог не поздороваться.

Конечно, я понимаю, что они соперники и желал только одного — обыграть их. Разумеется, я понимаю важность и принципиальность этого дерби и, со своей стороны, сделал все от меня зависящее, чтобы наша команда эту игру выиграла. Нам не повезло, но играли мы достойно», - написал он.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. Вместе с ним команда выиграла чемпионат и Кубок России.

Илья Геркус
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Камоцци сравнил Чалова и Соболева после московского дерби

Нападающий «Локомотива» Камано заявил, что клубу нужно вернуть свои позиции в чемпионате