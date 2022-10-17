Геркус объяснил болельщикам «Торпедо», почему тепло приветствовал представителей «Локомотива»

Президент «Торпедо» Илья Геркус в своем Telegram?канале объяснил болельщикам команды, почему приветствовал игроков «Локомотива» (0:1) на прошедшем матче 13?го тура РПЛ.

Он отметил, что понимает смущение и негодование фанатов и подчеркнул, что не пытался никого обидеть.

«В той ситуации стоял, ждал нашу команду, чтобы поздороваться, а тем временем вышел соперник. В его составе было несколько моих бывших коллег. Ребят, с которыми мы вместе работали, я не видел несколько лет и не мог не поздороваться.

Конечно, я понимаю, что они соперники и желал только одного — обыграть их. Разумеется, я понимаю важность и принципиальность этого дерби и, со своей стороны, сделал все от меня зависящее, чтобы наша команда эту игру выиграла. Нам не повезло, но играли мы достойно», - написал он.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. Вместе с ним команда выиграла чемпионат и Кубок России.