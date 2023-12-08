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Геркус: «Почему нужно было переносить матч ЦСКА — «Ростов»? Ничего ужасного не увидел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Уборка снега во время матча ЦСКА — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не видел смысла в переносе матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

— Есть понимание, почему матч ЦСКА — «Ростов» все-таки состоялся?

— Не считаю, что эту игру обязательно нужно было переносить.

— Вот как?

— Да. Такой зимний футбол. Надо было играть. Мороз не сильный. Да, снег, неприятно, но не катастрофа. Возможно, стоило подумать о переносе на следующий день. С другой стороны, болельщики уже пришли на стадион, спланировали свой выходной. В общем, взвесив все плюсы и минусы, я бы все-таки предложил провести матч. Ничего ужасного лично я не увидел.

— Не антиреклама РПЛ?

— Почему? Такое у нас случается, это часть футбола. Футбол — игра под открытым небом. Бывает снегопад, бывает сильный дождь. Что поделать? Такой у нас климат, такая страна.

— А можно ли было перенести матч на весну?

— Не вижу в этом смысла. На какой день?

— Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что весной есть одна резервная дата — 22 мая.

— Тогда команды будут в неравных условиях. У кого-то будет игра в запасе. Зачем? Если уж переносить, то на следующий день. И потом, повторю свою мысль: почему нельзя было играть? Из-за плохой картинки по телевизору?

— Футбола было маловато.

— Такие матчи случаются. Но это скорее вкусовщина, субъективный взгляд. ЦСКА и «Ростов» находились в равных условиях. Но моменты были, голы были, пенальти назначили. То есть событий-то хватало, как-то ведь играли. Когда матчи назначены на декабрь, нужно быть готовым к снегопаду. А чего вы ждали? Солнышка и изумрудного газона? Это странно, согласитесь. Все же было обговорено на берегу. Клубы этот календарь утвердили на общем собрании. Так? Они согласились играть в декабре в Москве, а не в Ростове-на-Дону, хотя, наверное, могли предположить, какая погода может быть в столице.

ЦСКА и &laquo;Ростов&raquo; провели матч 17-го тура РПЛ в&nbsp;снегопад. «Когда строили арены к ЧМ-2018, почему никто не подумал о стадионах с крышами?» Геркус о матчах РПЛ в декабре и системе «осень-весна»

Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Геркус
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