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Сегодня, 10:08

Свищев считает, что Карпин должен тщательнее выбирать выражения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главный тренер сборной и России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин должен более осознанно подходить к выбору выражений, так как он является медийным человеком.

«Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие. Он — тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», — приводит слова Свищева ТАСС.

54-летний специалист назвал дебилом человека, который принял решение о проведении матча ЦСКА — «Ростов» в снегопад. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча чемпионата России (один — условно).

Источник: https://tass.ru/sport/19488147
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Дмитрий Свищев
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