Геркус сравнил хоккейный «Вегас Голден Найтс» и футбольный «Краснодар»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» в интервью «СЭ» рассказал о симпатии к хоккейному клубу «Вегас Голден Найтс».

— Вы в кепке «Вегаса», который в этом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Являетесь поклонником?

— Мне очень понравился проект «Вегас Голден Найтс», их новый стадион. Продуманный и комфортный. Стильные коммуникации, яркий бренд. Я сходил на пару игр, когда была возможность. Мне зашло. После этого стал за «Вегас» не то чтобы болеть, но посматривать. Много мерча купил, даже свитер.

— Можете представить, что в российском футболе появится клуб, который за семь лет создаст империю?

— Почему нет? Это всех встряхивает. Свежая кровь. «Краснодар» сначала бурно развивался. Сейчас развитие не закончилось,просто в какой-то момент встало на паузу. Мне кажется, они засомневались в себе. Жду от них нового рывка.

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