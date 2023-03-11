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Абаскаль о двух голах от «Факела»: «Не только оборона всегда виновата в пропущенных мячах»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда полузащитник команды Кристофер Мартинс сможет играть с первых минут.

11 марта Мартинс отличился на 87-й минуте матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ. Он вышел на поле на 59-й минуте.

— Как скоро Мартинс будет готов играть с первых минут? Он здорово выходит на замену.

— Он готов. Это тренерское решение. Мы начали матч с Пруцевым, Зобниным и Литвиновым — они нужны для определенного типа футбола. Нужно искать пространство, мобильность и движение мяча. Потом у нас были желтые карточки, что повлияло на характер игры. Нужны были игроки, которые способны хорошо проникать в штрафную. И Мартинс может из центра подключаться и входить в штрафную. У него хороший прыжок, тайминг. Мы видели все это до травмы. Сейчас он готов. Вскоре будет играть и в старте. Но против команд, играющих в низком блоке, нужны такие игроки с первых минут.

— «Спартак» снова пропустил два гола. И снова поменяли сочетание в центра обороны. Как скоро вы определитесь с основным сочетанием, и «Спартак» будет надежнее в защите?

— В трех матчах у нас были разные сочетание в обороне. Конечно, игра в защите моя ответственность — это не оправдание. Но не только оборона всегда виновата в пропущенных голах. В данном случае, дали сделать передачу — надо было избегать этого. Дело и в психологии, и в недостатке концентрации. Нужно быть более сфокусированными. В матчах, где у нас большое превосходство, а у соперника пара моментов, не можем не воспользоваться.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
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