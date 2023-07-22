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Сегодня, 12:14

Абаскаль — о жесте Соболева в дерби с ЦСКА: «Я сказал ему, что второго шанса у него не будет»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о разговоре с форвардом Александром Соболевым после неприличного жеста в матче с ЦСКА.

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения», — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста.
Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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