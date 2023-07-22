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Сегодня, 12:08

Фомин заявил, что пока не думает о продлении контракта с «Динамо»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос, планирует ли продлевать контракт с московским клубом.

«У меня еще два года контракта, даже не задумывался об этом. Продление? Пока мне нечего сказать, еще два года, это долгий срок. У нас есть ребята, у которых остался год контракта, думаю, что вот это уже момент для разговора. Но у меня еще долгий контракт, я не думаю об этом», — приводит ТАСС слова Фомина.

Также игрок заявил, что на данный момент сконцентрирован на выступлении в чемпионате России.

«Я сейчас про сборную не думаю. Начали чемпионат, у нас новый тренер, нужно тут играть и приносить пользу. А дальше уже будет так, как будет. Я думаю, что у нас [в «Динамо»] сегодня все есть, чтобы быть успешными и играть в хороший футбол, поэтому я думаю, что все будет в порядке», — добавил он.

Фомин выступает за бело-голубых с 2020 года. Всего 26-летний футболист провел 105 матчей в составе «Динамо», в которых забил 24 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».

Источник: https://tass.ru/sport/18337525
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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