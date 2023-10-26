Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 октября, 17:07

Абаскаль: «Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы»

Абаскаль высказался о русском менталитете
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главнай тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что у русских игроков сильный менталитет.

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов. При этом я не могу позволить кому-то не выкладываться на 100 процентов, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Он также заявил, что выходить на поле и защищать цвета клуба является минимальной задачей игроков. По его словам, за игроками следит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания.

«Мы каждый день можем делать множество людей счастливыми. Но вместе с этим, конечно же, приходит и давление», — добавил Абаскаль.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
Обсудить
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков сообщил, что УЕФА не нашел технического решения для включении России в группы на юношеский ЧЕ

Дюков — о положении российского футбола: «Одним словом точно не смогу оценить»