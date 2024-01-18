Гладилин исключил приход Моуринью в «Спартак» или другую российскую команду

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, согласился бы португальский специалист Жозе Моуринью возглавить красно-белых или другой российский клуб.

«Нет, Моуринью привык работать с сильными футболистами и хорошей оплатой. Так что это исключено. Моуринью не будет работать без сильных игроков. Чтобы покупать сильных игроков, нужно, чтобы наш чемпионат входил в топ-пять. Он может поехать в арабский чемпионат, где ему предложат такие деньги, что отказаться нельзя. Вот единственный вариант», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года.