Гладилин: «Если Глебов нужен Абаскалю, Данил станет игроком основного состава»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, нужен ли полузащитник «Ростова» Данил Глебов московской команде.

«Все решает Абаскаль. Глебов — хороший центральный полузащитник. Если он нужен Абаскалю, значит ,Данил станет игроком основного состава. Будет ли он сильнее тех, кто сейчас есть в «Спартаке», покажет время. Будет борьба между Глебовым и Литвиновым», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» считают высокой цену, которую «Ростов» запрашивает за полузащитника. Однако ростовский клуб готов продать Глебова дешевле, если найдет соответствующую замену.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе «Ростова» 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.