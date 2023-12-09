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Сегодня, 15:36

Гладилин: «Вопросы о смене спортивного директора «Спартака» и приглашении иностранцев нужно задавать хозяевам клуба»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, кто несет ответственность за назначения в высшем руководстве московского клуба.

«Вопросы о причинах смены спортивного директора «Спартака» и приглашении на эту должность иностранцев нужно задавать хозяевам клуба. Это их личная ответственность. Им не интересны мое мнение и мнения других специалистов, экспертов и футболистов. Смысл и цель этих действий надо узнавать у тех, кто принимает решения и платит деньги. Они и должны дать четкий и ясный ответ», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что на должность спортивного директора в «Спартаке» придет Хавьер Рибалта.

Ранее испанец исполнял эту же роль в «Зените». Он работал в петербургском клубе с 2018 по 2021 год. В это время состав сине-бело-голубых пополнили такие футболисты, как Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.

Источник: Vprognoze.ru
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