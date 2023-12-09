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Сегодня, 15:30

«Ахмат» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Ахмат» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России по футболу 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом» в матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Клуб из Грозного набрал 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина с 20 баллами располагается на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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