Щербаченко считает, что выступление команд во второй части сезона РПЛ во многом будет зависеть от трансферов

Бывший главный тренер «Балтики» Федор Щербаченко рассказал, от чего будет зависеть выступление команд во второй части сезона.

«В зимний период у клубов из верхней части таблицы многое будет зависеть не столько от подготовки на сборах, так как она всеми тренерами там уже проводилась летом, сколько от трансферной кампании. От того, останутся ли Вендел, Кордоба, Сперцян, кто заменит их в случае ухода. На примере «Динамо» мы видим, что оно не заметило потери бойца в лице Захаряна. Не скажу, что он являлся прямо совсем уж системообразующим игроком команды, но одним из лидеров «Динамо» точно был. И Личка нашел способ компенсировать потерю Захаряна, сохранив баланс. Во многом это достигается за счет универсализма футболистов — тот же Фомин может играть как центрального полузащитника, так и центрального защитника», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 38 очков за 18 туров. Вторым идет «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает «Динамо», имея в активе 32 балла.