Гладилин считает, что в матче «Краснодара» со «Спартаком» будет открытый футбол

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о матче седьмого тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

«Краснодар» считается удобным соперником для красно-белых, потому что играет в открытый футбол. С такими командами подопечным Абаскаля полегче играть, на быстрых переходах. И подбор футболистов у москвичей посильнее. Как раз под эту игру у Абаскаля больше исполнителей. Так что мы увидим открытый футбол. Но у «Спартака» еще не все налажено. Есть проблемы в построении игры. Будет очень интересный футбол. Предсказать результат здесь сложно. Он может быть любым», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Команды сыграют в Краснодаре 2 сентября. Начало — в 20.00 мск.

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Краснодар» лидирует с 14 очками.