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Сегодня, 20:38

Гладилин согласился с Титовым, что российские футболисты должны «бежать» в зарубежные чемпионаты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова экс-капитана красно-белых Егора Титова, который призвал российских игроков покидать РПЛ.

«Это никакой не побег. Просто игроки, которые растут в мастерстве, должны играть в более сильных чемпионатах. Наш чемпионат, к сожалению, не входит в топ-5 — спорно даже, входит ли он в десятку. Я полностью поддерживаю и Карпина, и Титова, и всегда придерживался этой позиции. Должна быть конкуренция, тогда будет рост. Здесь, в тепличных условиях, индивидуальное мастерство игроков не будет повышаться», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В сентябре 2023 года стало известно, что УЕФА по завершении сезона-2023/24 присвоит России наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка.

Перед началом нового сезона сборная России в рейтинге ФИФА заняла 38-е место, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-ю строчку.

Источник: «Газета.Ru»
Егор Титов
Футбол
РПЛ
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