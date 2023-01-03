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Сегодня, 21:16

Глава Крымского футбольного союза назвал тратой времени вопрос о выплатах за Сычевого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин высказался о возможности получения солидарных выплат за переход нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Вопрос солидарных выплат за Сычевого пока не решается. После 9 января выйдем на связь, но не с РФС. Думаю, он здесь ни при чем. Скорее всего, обращаться нужно к «Оренбургу». Но мне кажется, это бесполезная трата времени», — приводит слова Бородкина Sport24.

По данным Transfermarkt, самарцы заплатят «Оренбургу» 1,35 миллиона долларов. Ранее Сычевой выступал за симферопольский КФУ и «Крымтеплицу».

25 декабря «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 26-летним нападающим на 3,5 года.

В текущем сезоне Сычевой провел 19 матчей за «Оренбург» во всех сезонах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-03-glava-krymskogo-futbolnogo-soyuza-o-solidarnykh-vyplatakh-za-sychevogo-bespoleznaya-trata-vremeni
Владимир Сычевой
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ФК Оренбург
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