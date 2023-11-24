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Сегодня, 17:37

Игнашевич — об итогах первого круга РПЛ для «Балтики»: «Мы занимаем свое место»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги первого круга РПЛ для клуба.

«Не думаю, что за день до матча со «Спартаком» нужно подводить итоги первого круга, но мы не удовлетворены тем местом, на котором находимся. Но мы занимаем свое место. Постараемся показать качественный футбол в весенней части. Были сложности с календарем. Плюс на выезде было непросто дебютантам РПЛ. Но что есть, то есть», — сказал Игнашевич.

После 15 туров РПЛ «Балтика» занимает 14-е место, набрав 21 очко. Матч против «Спартака» пройдет 25 ноября в 19:45 (мск).

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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