Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:38

Бывший тренер Роналду: «Если бы Олич остался в ЦСКА, я бы приехал в Россию»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хорватский тренер Динко Еличич рассказал, что мог бы получить работу в ЦСКА.

«Однажды Ивица позвонил мне и спросил, поддержу ли я его в проекте ЦСКА. Но, как вы знаете, его соглашение с клубом было расторгнуто и у меня уже не было возможности войти в тренерский штаб клуба. Если бы Олич остался, я бы приехал в Россию и работал в ЦСКА. С тех пор у меня не было предложений из России», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Еличич был исполняющим обязанности главного тренера «Аль-Насра» после ухода из клуба Руди Гарсии в апреле 2023-го. За команду из Саудовской Аравии с января этого года выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

После того как Еличич покинул «Аль-Наср», он возглавил «Горицу». Команда под его руководством занимает 4-е место в чемпионате Хорватии.

ЦСКА в текущем сезоне идет на 5-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб, главным тренером которого является Владимир Федотов, набрал 25 очков за 15 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-ronaldu-esli-by-olich-ostalsya-v-tsska-ya-by-priehal-v-rossiyu/
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Источник сообщил о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья
Задержанная в Псковской области мать несколько месяцев жила с трупами детей
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Игнашевич — об итогах первого круга РПЛ для «Балтики»: «Мы занимаем свое место»

Масалитин отметил, что нападающие и вратари выйдут на первый план в дерби ЦСКА — «Динамо»