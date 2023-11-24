Бывший тренер Роналду: «Если бы Олич остался в ЦСКА, я бы приехал в Россию»

Хорватский тренер Динко Еличич рассказал, что мог бы получить работу в ЦСКА.

«Однажды Ивица позвонил мне и спросил, поддержу ли я его в проекте ЦСКА. Но, как вы знаете, его соглашение с клубом было расторгнуто и у меня уже не было возможности войти в тренерский штаб клуба. Если бы Олич остался, я бы приехал в Россию и работал в ЦСКА. С тех пор у меня не было предложений из России», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Еличич был исполняющим обязанности главного тренера «Аль-Насра» после ухода из клуба Руди Гарсии в апреле 2023-го. За команду из Саудовской Аравии с января этого года выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

После того как Еличич покинул «Аль-Наср», он возглавил «Горицу». Команда под его руководством занимает 4-е место в чемпионате Хорватии.

ЦСКА в текущем сезоне идет на 5-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб, главным тренером которого является Владимир Федотов, набрал 25 очков за 15 туров.