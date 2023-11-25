Личка: «В первом тайме матча с ЦСКА была одна команда. Мы только бегали за мячом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о результате матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

— Выиграли дерби 3:2, разворачивали игру. Большой плюс, что забили три гола. В первом тайме мы еще не приехали. Были пассивны, всегда были вторыми, в подборе мяча не успевали давить. Когда забили первый, думал, что нас это успокоит, будем увереннее. Но мы были более боязливыми. Первый тайм — счет 2:1 для ЦСКА вообще логичный. Они играли как хотели. У них были хорошие комбинации через касания. Была одна команда на поле. Мы только бегали за мячом и ничего не успевали.

Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3, и очень важной фигурой стал Хорхе Карраскаль, который добавил качества. Мы успокоились и начали играть в свою игру. Игорь Лещук спас, потом мы были лучше. Получилось забить два гола. У ЦСКА много высоких игроков, например, Заболотный, Роша. Поэтому они играли длинными передачами. Наша защита сделала достаточно хорошую работу, ЦСКА уже не вернулся в игру, — сказал Личка.