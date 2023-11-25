Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Личка: «В первом тайме матча с ЦСКА была одна команда. Мы только бегали за мячом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о результате матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

— Выиграли дерби 3:2, разворачивали игру. Большой плюс, что забили три гола. В первом тайме мы еще не приехали. Были пассивны, всегда были вторыми, в подборе мяча не успевали давить. Когда забили первый, думал, что нас это успокоит, будем увереннее. Но мы были более боязливыми. Первый тайм — счет 2:1 для ЦСКА вообще логичный. Они играли как хотели. У них были хорошие комбинации через касания. Была одна команда на поле. Мы только бегали за мячом и ничего не успевали.

Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3, и очень важной фигурой стал Хорхе Карраскаль, который добавил качества. Мы успокоились и начали играть в свою игру. Игорь Лещук спас, потом мы были лучше. Получилось забить два гола. У ЦСКА много высоких игроков, например, Заболотный, Роша. Поэтому они играли длинными передачами. Наша защита сделала достаточно хорошую работу, ЦСКА уже не вернулся в игру, — сказал Личка.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Карраскаль: «Никогда не было конфликтов в ЦСКА, рад был со всеми увидеться»
Гуренко: «Локомотив» слишком рано уверовал в победу. За это и поплатился»
Мостовой — о поле в Калининграде: «Мяч просто не разглядеть!»
Файзуллаев — о своей результативности: «Хочу, чтобы команда побеждала»
Матч «Балтика» — «Спартак» продолжится, несмотря на погодные условия
Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Писарский — хороший вариант джокера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

РПЛ: ЦСКА проиграл «Динамо», «Ростов» — «Пари НН». Расписание и результаты матчей 16-го тура

Пивоваров — о победе «Динамо»: «Счет мог бы быть и покрупнее»