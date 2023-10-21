Личка: «Локомотив» в первом тайме был лучше «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Как последняя игра, так и эта без забитых голов. В первом тайме мы очень мало атаковали игрока с мячом. Также мне не понравилось, что фланговые футболисты играли широко. Не было связки. Играли низко, была большая дыра между полузащитой и Смоловым. «Локомотив» в первом тайме был лучше. У Сомолова была хорошая возможность у ворот, но он не ударил», — сказал Личка.

«Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые не побеждают в РПЛ уже 5 туров подряд. «Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».