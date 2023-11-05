Клопп: «Ливерпуль» не заслуживал больше одного очка в матче с «Лутоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Лутоном» (1:1) в 11-м туре АПЛ.

«Надо отдать должное тому, как «Лутон» защищался и действовал в матче, но в основном все зависело от нас. У нас было много моментов, и мы должны были их реализовывать. Это непростая задача — сохранять полную концентрацию. Если посмотреть на игру, то я думаю, что мы не заслуживали больше одного очка. Время идет, а легче не становится. Это был не лучший день для нас», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» находится на 17-й строчке, имея в активе 6 баллов.