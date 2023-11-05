Гладилин: «Соболев пригодился бы «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин оценил результат матча между командами (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Этот результат идет на пользу конкурентов за первые места в таблице. Ничья, думаю, не устраивала ни одну из команд. Нужно ли было выпускать Соболева? Думаю, что Александр помог бы сегодня, но все вопросы стоит задавать Абаскалю. Сравнить Дзюбу и Соболева? А как их можно сравнить, если Александр не играл, а Артем сегодня забил? За результат команды отвечает тренер. Все претензии к нему и к руководству клуба», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич. Команда с 21 очком занимает пятое место в РПЛ.