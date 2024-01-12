Сегодня, 12:29
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы перед зимними сборами.
— В каком состоянии приехал Дзюба?
— Самый первый пришел на медосмотр — как мне доложили, еще не было 8 часов утра, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова. — Это и поломается лидеру команды. Задал тон. Первый — он везде первый.
— Большой расчет на него в первой части сезона?
— Артем — лидер нашей команды, нашего коллектива. Безусловно, я думаю, что он хорошо подготовится и будет приносить пользу команду. Нам важно не просто вместе играть, а выиграть и завоевывать регалии.
«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.
35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.