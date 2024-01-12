Галактионов о нецензурной брани в прямом эфире: «Кажется, я был спокоен, рационален»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, сожалеет ли, что нецензурно высказался о судействе матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

— Не было ли у вас сожалений, что вы тогда не сдержались?

— Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален. Свою позицию я высказал на КДК и понес за это заслуженное наказание, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова.

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры за нецензурную критику судейства. Специалист отбыл отстранение — он отсутствовал на скамейке команды во время матчей с «Зенитом» (3:1) и «Уралом» (2:0).