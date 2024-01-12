Агкацев расстроился, оказавшись на скамейке запасных «Краснодара»

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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что чувствовал после концовки предыдущего сезона в роли основного вратаря и начале нынешнего — в запасе.
— Конечно, я хотел продолжать играть. Уже говорил, что остаток предыдущего чемпионата я провел в отличной форме. Не буду врать, расстроился сильно. Очевидно, что все хотят играть. Вратарей в команде несколько, а место одно.
— В этом сезоне ты выходишь только в кубковых матчах. Хочется чего-то большего?
— Ни одного футболиста не устроит сидеть на скамейке запасных. Это нормально! — цитирует Агкацева «РБ Спорт».
В конце сезона 2022/23 Агкацев временно стал основным голкипером «Краснодара», но в текущем сезоне роль основного вратаря команды себе вернул Матвей Сафонов.