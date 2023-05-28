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Сегодня, 16:48

Юран — о затяжке времени со «Спартаком»: «Я 10 лет играл в Европе, там то же самое»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран.
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Вы сказали, что все тактические задачи были выполнены. Была ли среди них задача потягивать время?

— Никогда не скажу игрокам, чтобы они лежали на поле. Но сбивать темп, когда идет сильное напряжение на оборону — конечно. Как говорится, когда уже задышали жабрами, нужно действовать не спеша: ауты вбрасывать, стандарты разыгрывать и так далее. Я 10 лет играл в Европе. Поверьте мне, там то же самое. Психуют все, когда такие хитрости применяются. Или посмотрите еврокубки — то же самое. Рабочие моменты.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 27 очков.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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