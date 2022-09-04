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4 сентября, 22:59

Абаскаль: «Нельзя после забитого мяча думать о том, что все закончено. Надо работать над этим»

Абаскаль заявил, что «Спартак» не хотел адаптироваться под игру «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что команда не хотела адаптироваться под игру «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Как вы хотели адаптироваться под соперника?

— Мы не хотели адаптироваться. Нам надо было играть, и первые 15 минут игра удавалась, мы хорошо проходили соперника. Соперник оборонялся в среднем блоке и хотел адаптироваться под нашу игру. После гола все поменялось, нам нужно было обороняться низко, чтобы появлялось пространство за спинами соперников.

— Вы сказали, что до первого пропущенного гола было хорошо. Что именно?

— Наш настрой, подход к игре. Я почувствовал, что соперник нас уважает. А после нашего гола мы были не готовы к тому, чтобы развивать свой успех дальше. После забитого гола мы будто бы поменялись ролями с «Зенитом». Надо работать над этим. Нельзя после забитого мяча думать о том, что все закончено.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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