Абаскаль: «Нельзя после забитого мяча думать о том, что все закончено. Надо работать над этим»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что команда не хотела адаптироваться под игру «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Как вы хотели адаптироваться под соперника?

— Мы не хотели адаптироваться. Нам надо было играть, и первые 15 минут игра удавалась, мы хорошо проходили соперника. Соперник оборонялся в среднем блоке и хотел адаптироваться под нашу игру. После гола все поменялось, нам нужно было обороняться низко, чтобы появлялось пространство за спинами соперников.

— Вы сказали, что до первого пропущенного гола было хорошо. Что именно?

— Наш настрой, подход к игре. Я почувствовал, что соперник нас уважает. А после нашего гола мы были не готовы к тому, чтобы развивать свой успех дальше. После забитого гола мы будто бы поменялись ролями с «Зенитом». Надо работать над этим. Нельзя после забитого мяча думать о том, что все закончено.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).