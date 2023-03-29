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Сегодня, 14:35

Главный тренер «Торпедо» Клотет назвал главную проблему команды

Константин Белов
Корреспондент
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Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался проблемах команды.

— Какая главная проблема у команды сейчас?

— Мы отстаем в защите, у нас есть тактические проблемы в том, как создавать неприятности соперникам в атаке. Нужно много работать в обороне, чтобы мешать атакам соперника. Проблемы психологического плана тоже присутствуют. Проблема в том, как игроки воспринимают ситуацию. Нужно быть спокойными, выходить на поле более уверенными, находить силы. Чтобы проявлять здоровый эгоизм и профессионализм на поле. Мы будем им помогать, сейчас мы концентрируем внимание команды только на игре с «Ростовом», больше ни на чем. После каждой игры надо настраиваться на следующий матч.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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