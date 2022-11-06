Гончаренко: «Все видят, что команда играет на максимуме»

Сегодня, 18:16
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда могли бы более раскрепощено играть, в начале атаки и в завершении, например. Тем не менее, если мы хорошо умеем контролировать игру, которая нам хорошо дается, если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с «Локомотивом», то, наверное, это правильное движение, которое нам надо», — цитирует тренера сайт «Урала».
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах.
В следующем туре екатеринбургский клуб на своем поле сыграет с воронежским «Факелом» 12 ноября.
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