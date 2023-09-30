Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ прокомментировал замену защитника Марио Фернандеса. На 9-й минуте вместо Фернандес на поле вышел Алексей Сутормин.

— Марио Фернандеса поменяли в самом начале. Что с ним, травма?

— К сожалению, да. Думаю, подвернул [голеностоп]. Не так просто перестраиваться, на синтетике есть свои особенности таких травм, связанных с торможением и голеностопом — их гораздо больше, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.