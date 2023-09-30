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Сегодня, 15:50

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса

Виктория Кравченко
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ прокомментировал замену защитника Марио Фернандеса. На 9-й минуте вместо Фернандес на поле вышел Алексей Сутормин.

— Марио Фернандеса поменяли в самом начале. Что с ним, травма?

— К сожалению, да. Думаю, подвернул [голеностоп]. Не так просто перестраиваться, на синтетике есть свои особенности таких травм, связанных с торможением и голеностопом — их гораздо больше, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://fc-zenit.ru/
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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