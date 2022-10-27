Йоканович рассказал об амбициях «Динамо» на текущий сезон

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал об амбициях московского клуба на сезон-2022/23.

«В прошлом сезоне «Динамо» играло в финале Кубка России. В этом сезоне мы должны быть не хуже. Амбиции не поменялись, но мы продолжаем расти, идти вперед. Нам нужно показать свое лицо, свой отличительный почерк. Сейчас мне сложно что-то обещать, но одно могу пообещать точно: мы будем ежедневно работать над тем, чтобы каждый раз становиться лучше. Также мы должны улучшить игру нашей команды в обороне и процент владения мячом. Сейчас не стоит забегать вперед и говорить о конкретных местах. Давайте дождемся мая и уже потом, исходя из работы, которую мы проделаем, можно будет сказать что-то конкретное», — сказал Йоканович в эфире программы «Футбол России».

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент его команда с 23 очками занимает 7-е место в РПЛ и возглавляет свою группу в Кубке России, имея в активе 7 очков.